WhatsApp continua a lavorare sull’inserimento di funzioni e aggiornamenti sempre più all’avanguardia. Mirati a soddisfare le richieste di tutti i suoi utenti. Sembra infatti che gli autori della piattaforma siano in continua attività. Ogni giorno WaBetaInfo, il blog ufficiale di WhatsApp sembra infatti pubblicare un nuovo articolo circa l’ultima novità del momento, in grado sempre di rendere migliore, più rapida ed intuitiva l’esperienza degli utenti nei confronti dell’app.

A tal proposito ecco le 5 modifiche più recenti apportate dall’applicazione negli ultimi mesi. Alcuni di questi nuovi servizi sono già utilizzabili, altri invece presenti solo per la versione beta, ma che presto si presume verranno rese disponibili a tutti.

WhatsApp e le sue novità

1. Filtro delle chat.

Si tratta di una funzione che la piattaforma sta cercando di introdurre. Essa consiste nella possibilità di filtrare le chat attraverso un’apposita barra di ricerca. Grazie alla quale sarà possibile dividere le conversazioni in, per esempio : non lette, personali, di lavoro e così via.

2. Chiamate e Videochiamate.

È risaputo che WhatsApp consentì di effettuare chiamate audio con un massimo di 32 persone, mentre le videochiamate con un massimo di otto. Ecco sembra che nei prossimi giorni sarà possibile accedere al nuovo aggiornamento grazie al quale sarà possibile superare questo limite e favorire l’accesso a un maggior numero di utenti sia per le telefonate sia per le videochiamate.

3. Suggerimenti per i gruppi.

Con questa funzione, ancora in fase beta, i membri di una community potranno inviare la richiesta di suggerimento di gruppi all’amministratore della suddetta community. Al quale spetterà poi la decisione se accettare o meno tale invito. Se viene accettato, il gruppo suggerito viene condiviso in automatico nella community e tutti i suoi membri potranno accedervi in automatico. Questa risulta un’ottima soluzione per garantire una maggiore possibilità di visibilità ai vari gruppi presenti sulla piattaforma.

4. Modifica chat.

È ormai diventata piuttosto conosciuta la possibilità di modificare i messaggi inviati, entro 15 minuti dal loro invio. Si tratta di una funzione che WhatsApp ha aggiunto davvero di recente, e che risulta essere una valida alternativa a tutte quelle situazioni in cui, in caso di errori di scrittura, si doveva necessariamente eliminare l’intero testo.

5. Selettore di Gif e adesivi.