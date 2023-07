Quando Iliad è comparsa sul mercato italiano della telefonia mobile ha causato repentini cambiamenti che hanno migliorato di molto l’esperienza degli utenti. Per chi non lo sapesse, quest’operatore telefonico virtuale, di una compagnia francese, detta da qualche anno nuove regole per la telefonia.

Quando Iliad fu lanciata In Italia propose per l’epoca delle offerte che risultavano incredibili. Già dal 2018 l’amministratore delegato aveva dichiarato di aver raggiunto un milione di SIM attive, creando scompiglio tra gli operatori telefonici più comuni.

Il numero elevato di SIM era giustificato dall’offerta di lancio: minuti illimitati, SMS illimitati e 30 giga Internet disponibili a soli 5,99 €. Come si dice: “Un’offerta che non puoi rifiutare”.

La sua forza però sta anche nel non fermarsi mai. Nonostante, secondo l’analisi di Open Signal, al primo posto come operatore più performante vi sia Vodafone, Iliad si è distinta ottenendo il posto di miglior operatore in quanto a copertura di rete nazionale, con il 98,6% di test svolti con risultati positivi.

Nonostante i risultati positivi già ottenuti Iliad però non si ferma e continua a proporre offerte appetitose.

Le nuove offerte Iliad che non potrete assolutamente perdere

Già da qualche tempo Iliad permette a chi è già utente di effettuare il cambio offerta senza dover annullare il contratto con l’operatore. Gli basterà, infatti, passare semplicemente ad un’offerta che riterrà più adatta o più vantaggiosa.

Come? Ecco una semplice guida:

Recatevi sul sito di Iliad ;

; Accedete all’Area Personale, inserendo l’ID Cliente e la Password ;

e la ; Nel caso non ricordiate le credenziali, non c’è da preoccuparsi: potrete recuperarle cliccando sull’apposita opzione e seguendo la procedura di recupero ;

; Una volta che avrete avuto all’Area Personale, recatevi nel menù chiamato “La Mia Offerta” ;

; Una volta cliccato lì, dal menù a tendina, cliccate “Cambio Offerta” ;

; Selezionate la nuova tariffa da attivare sulla vostra SIM e avrete finito. Vi verranno poi comunicati tutti i tempi tecnici per il cambio offerta.

Ora passiamo alle offerte Iliad dedicate ai nuovi e ai vecchi utenti.

La prima è una delle più convenienti dell’ultimo periodo: la Giga 150.

L’offerta mette a disposizione 150 GB per navigare in Internet in 4G, 4G+ e 5G (il 5G è disponibile nei dispositivi compatibili e nelle aree coperte dalla rete 5G Iliad), minuti e SMS illimitati verso tutti i telefoni fissi e mobili in Italia e in Europa, 10 GB dedicati in roaming in Europa oltre ad avere minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni nel mondo. Il tutto al costo di 9,99 euro al mese. La cosa migliore? È che vale per sempre!

L’operatore propone altre promozioni per soddisfare ogni possibile esigenza, per chi cerca qualcosa di un pizzico meno costoso o per chi, volendo spendere poco di più vuole raddoppiare l’offerta:

La Giga 100 mette a disposizione minuti e SMS illimitati, 100 Giga per navigare in 4G, 4G+ e 5G, al costo di 7,99 euro al mese . Il costo d’attivazione è di 9,99 euro ;

mette a disposizione minuti e SMS illimitati, per navigare in 4G, 4G+ e 5G, al costo di . Il costo d’attivazione è di ; La Dati 300 è indirizzata a chi necessita semplicemente di Giga per navigare in internet ma non ha bisogno di minuti e messaggi illimitati. L’offerta è composta da 300 Giga di dati per navigare in 4G e in 4G+, oltre a 13 Giga per navigare in Europa, al costo di 13,99 euro al mese. Il costo d’attivazione è di 9,99 euro.

Quest’operatore pensa davvero a tutti. E voi quale offerta scegliereste?