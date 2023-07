Sono tante le offerte attualmente in giro proposte da diversi gestori telefonici ma non tutte riescono ad offrire un numero di gigabyte ad un prezzo conveniente. A volte infatti può capitare che i giga che a che avete a disposizione non siano abbastanza o che terminino prima della fine del mese e dobbiate aspettare il rinnovo. Per tal motivo Kena ha creato un’offerta che non può passare assolutamente inosservata.

A soli 6,99 euro al mese potrai sottoscrivere l’offerta 130 GB Star. Sono tante le offerte attualmente in giro proposte da diversi gestori telefonici ma non tutte riescono ad offrire un numero di gigabyte ad un prezzo conveniente. A volte infatti può capitare che i giga che a che avete a disposizione non siano abbastanza o che terminino prima della fine del mese e dobbiate aspettare il rinnovo. Per tal motivoha creato un’offerta che non può passare assolutamente inosservata.A solieuro al mese potrai sottoscrivere l’offerta

Vuoi sapere cosa prevede l’offerta Kena 130 GB Star nel dettagio?

Se spendi almeno sette euro al mese potrai avere minuti illimitati per chiamare chiunque tu voglia, inclusi i numeri fissi, oltre a 1000 SMS e 130GB per navigare liberamente dal tuo cellulare ovunque tu sia. La promozione offre chiamate senza scatto alla risposta ed una velocità 4G in download fino a 60 Mbps e in upload fino a 30 Mbps su tutto il territorio nazionale.