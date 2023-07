WhatsApp semplifica la vita degli utenti con una GRANDE novità

Ogni volta che si acquista un telefono nuovo, gli utenti sono pervasi da un grande entusiasmo, il quale poi va scemando poco dopo. Tutto ciò accade quando si realizza di dover compiere dei procedimenti estremamente lunghi e noiosi per configurare ogni contenuto all’interno del nuovo dispositivo. Durante gli ultimi anni sono tantissime le persone che si sono lamentate fortemente in merito a WhatsApp, applicazione di messaggistica che non ha bisogno di presentazioni. Più utenti hanno infatti manifestato la grande difficoltà nel trasferire le chat da un dispositivo all’altro, molto spesso rassegnandosi a perderle.

La situazione però sta finalmente per cambiare: WhatsApp ha introdotto un nuovo aggiornamento che forse tutti stavano aspettando.

WhatsApp: con il nuovo update gli utenti dovranno semplicemente inquadrare un codice QR per trasferire le chat

Come fosse l’arrivo del Messia, tutti attendevano il nuovo aggiornamento che WhatsApp ha annunciato pochi giorni fa per la sua versione beta. Gli utenti potranno finalmente semplificare la loro vita nel momento in cui dovranno trasferire le chat da un telefono all’altro.

L’ultimo update riportato permetterà a tutti di utilizzare una tecnologia comodissima per questo procedimento, ovvero i codici QR. Per la prima volta gli utenti potranno infatti conservare la cronologia intera delle chat dei media senza uscire dall’applicazione. Basterà scansionare un codice QR e le chat compariranno in automatico sul nuovo dispositivo, con tutti i file multimediali al seguito.

Si tratterà di una modalità, secondo le indiscrezioni, più veloce di quella solita di backup e ripristino della cronologia. Al momento questa novità è disponibile solo tra dispositivi equipaggiati con lo stesso OS.