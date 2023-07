Sky e Mediaset sulla Serie A, arrivano conferme ma i prezzi sono ASSURDI

La notizia delle ultime ore è che Sky e Mediaset sarebbero forti contendenti per i prossimi campionati di calcio di Serie A. I dirigenti da entrambi i lati hanno rilasciato dichiarazioni importanti che non fanno altro che rafforzare il loro interesse in merito.

Molti utenti pensano che entrambe le fazioni non siano attualmente in grado di predisporre un organigramma basato sul calcio. In realtà non è così e a sovvertire completamente quello che pensano diversi utenti appassionati di pay TV al giorno d’oggi ci ha pensato Marzio Perrelli, attualmente Executive Vice President in Sky Italia:

“Non c’è mai stato così tanto calcio su Sky come oggi, dal calcio internazionale alla Nazionale. Non ci mettiamo adesso a commentare nulla su una trattativa privata ancora in corso. Stando nel vivo delle trattative, che sono molto lunghe, possiamo dire che il contenuto ci interessa e quindi partecipiamo”.

A fargli eco ci ha pensato il direttore di Sky Sport, ovvero Federico Ferri:

“Per quanto riguarda gli stimoli, ne abbiamo tantissimi e credo che il momento giusto di sperimentare e portare cose nuove sarà il prossimo triennio, che si aprirà con l’Europeo. Ci sono nuove cose che ci stimolano. Un mix fra eventi raccontati e sul campo è quello che fa la differenza tra Sky e gli altri”.

Anche Mediaset tiene alto l’interesse per la Serie A, conferma Berlusconi

Ovviamente non c’è solo Sky a concorrere per i diritti del prossimo campionato di Serie A. Mediaset infatti ha drizzato le orecchie qualche tempo fa, con le conferme che questa volta arrivano addirittura da Pier Silvio Berlusconi, che non ha potuto fare a meno di porre l’accento sui prezzi estremamente alti:

“Il calcio è un prodotto importante: è ovvio che vorremmo continuare ad avere il calcio che conta sulle nostre reti, ma i prezzi di oggi sono folli” ha affermato l’amministratore delegato di MediaForEurope, che parlando della base d’asta della Coppa Italia ha parlato di una “base molto alta” mentre sulla Serie A ha affermato che “non si sa bene di cosa stiamo parlando”.