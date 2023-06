WhatsApp sta dando nuova linfa alla sua piattaforma di messaggistica nel corso di queste settimane. Nel suolo ultimo mese il servizio di casa Meta ha annunciato un doppio upgrade a lungo atteso dal pubblico: la possibilità di utilizzare un account su un numero multiplo di dispositivi e la possibilità di modificare i messaggi già inviati.

WhatsApp, come trasferire le chat da Android ad Android in un click

Se questi upgrade rappresentano una svolta per tutti gli utenti della chat di messaggistica, una novità di WhatsApp sarà dedicata ai soli utenti Android. Per questa fascia di iscritti, infatti la chat sta mettendo a punto un inedito sistema di trasferimento delle conversazioni da mettere in atto ogni qualvolta un utente – dinanzi al cambio di smartphone – dovrà trasferire tutte le sue chat da un dispositivo all’altro.

Questo sistema prevede il passaggio di una chat (o di tutte le conversazioni) attraverso un semplice click. La novità che si lega in maniera esclusiva ai possessori di dispositivo Android sostituisce l’attuale sistema di trasferimento, caratterizzato dall’utilizzo di Google Drive e dei servizi di backup messi a disposizione dal sistema operativo del orbitino verde.

E’ bene ricordare che questo sistema per ora non sarebbe in via di sperimentazione su iPhone, sebbene il sistema di trasferimento da remoto in un click ricordi molto da vicino la tecnologia di AirDrop.

La funzione per la semplificazione dei trasferimenti delle chat è solo uno degli upgrade in lavorazione per WhatsApp. Ancora non sono chiari i tempi per il rilascio di questa novità che per il momento è disponibile per le versioni beta della chat.