Chi è uno dei miliardari storicamente più vicini al Bitcoin? Colui che fa previsioni scioccanti consapevole così di guadagnarsi prime pagine dei giornali finanziari. Tim Draper la cui ultima previsione era che il Bitcoin sarebbe arrivato a 250.000$ entro il 30 giugno 2023.

Il 30 giugno però ormai è passato, dove sono questi 250.000$? Pare proprio che abbia sbagliato. Rispetto al tempo in cui è stata formulata la prima volta questa previsione Bitcoin c’è stato un effettivo aumento del +800%, ma comunque si è ancora molto lontani dalle previsioni del miliardario.

Cosa ha detto Tim Draper della sua previsione errata sui Bitcoin?

Ha confermato la sua ipotesi, postandola però da qui a 2 anni nel futuro. Se i conti sono giusti, tutto ciò dovrebbe quindi accadere giugno 2025. Per sua stessa ammissione, Tim ha ammesso di aver sbagliato, anche se non sembra però aver perso di vista questo target price così importante ma inveritiero, considerando i dati attuali.

“Sulle mie abilità di previsione… È il 30 giugno 2023. Quando Bitcoin era a 4.000$, ho previsto che avrebbe raggiunto i 250.000$ entro questa data. Ha raggiunto soltanto i 30.000$. Credo che dovremo aspettare un po’ più a lungo (forse 2 anni). Gli ingegneri sono a lavoro!”

Queste sono state le sue parole su twitter che sembrano essere in realtà una falsa ammissione di “colpa”, probabilmente cosciente che così continueranno a parlare di lui. Che si tratti di Tim Draper, o di altri famosi investitori, ogni previsione va presa come tale, non vi è alcuna certezza. A meno che non posseggano poteri divinatori che permettono loro di prevedere il futuro, non si può essere certi di come evolverà il mercato finanziario.

Dopo aver letto quest’articolo, cosa ne pensate? Credete davvero che i bitcoin possano raggiungere i 250.000$? Noi vi consigliamo di non credere troppo alle prime pagine, prendete ogni notizia con le pinze e attenzione nel fare investimenti.