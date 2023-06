Xiaomi Electric Scooter Pro 4 è un monopattino elettrico premium che promette un’esperienza di guida superiore e una maggiore autonomia. Grazie alle sue ruote da 10 pollici e al potente motore da 700W, offre una guida stabile e sicura su ogni tipo di terreno.

Xiaomi Electric Scooter 4: design

Xiaomi Electric Scooter Pro 4 si distingue per il suo design elegante e futuristico, in linea con i modelli del passato. Con un telaio in alluminio ed un peso di 17,5 kg, è robusto ma allo stesso tempo leggero. Nonostante le sue dimensioni compatte, può supportare un carico massimo di 120 kg. Il monopattino è dotato di un display LED ben visibile anche sotto la luce diretta del sole, che mostra le informazioni essenziali come la velocità e il livello della batteria.

Prestazioni

Xiaomi Electric Scooter Pro 4 è dotato di un motore da 700W che permette di raggiungere una velocità massima di 20 km/h, così come previsto da nuova normativa. La batteria da 446Wh offre un’autonomia di fino a 45 km con una singola carica, rendendolo ideale per gli spostamenti quotidiani in città. Il monopattino è inoltre in grado di affrontare pendenze fino al 20%, grazie alla potenza del motore. Perfetto in ogni comparto.

Funzionalità

Il monopattino è dotato di diverse funzionalità che migliorano l’esperienza di guida. Tra queste, il sistema di frenata eABS e il doppio disco posteriore, che garantiscono una frenata sicura e tempestiva. Il monopattino è, inoltre, dotato di un sistema di illuminazione completo, con una luce frontale e una luce di stop posteriore, per una maggiore visibilità sulla strada.

Prezzo e conclusioni

Il prezzo del Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 4 è di 749 euro, su sito ufficiale Xiaomi. Nonostante il prezzo possa sembrare elevato, le prestazioni e le funzionalità offerte dal monopattino giustificano l’investimento. Che siate pendolari urbani o semplici appassionati di monopattini elettrici, il Mi Electric Scooter Pro 4 è un’ottima scelta per la mobilità urbana.