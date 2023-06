Expert è pronta a fare la differenza nella rivendita di elettronica in Italia, con il lancio di una spettacolare campagna promozionale, condita con prezzi sempre più bassi ed economici, perfetti per garantire al consumatore finale un risparmio davvero fuori da ogni logica.

Coloro che al giorno d’oggi volessero approfittare delle migliori offerte, devono comunque sapere che gli acquisti sono effettuabili in ogni negozio sul territorio nazionale, senza vincoli territoriali o differenze regionali. Gli stessi prezzi risultano essere attivi sul sito, ma in questo caso potrebbe essere necessario pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio.

Expert, le offerte sono davvero incredibili

Expert rinnova la sfida alle dirette concorrenti del mercato con il lancio del proprio personalissimo Black Friday Summer Edition, una campagna promozionale che punta ad avvicinare al massimo gli utenti all’acquisto, anche in un periodo poco propizio per la tecnologia. Attivo fino al 5 luglio, il volantino cattura con buoni sconti applicati anche sulla fascia alta della telefonia, come ad esempio il Samsung Galaxy S23, che oggi può essere acquistato a 749 euro.

Coloro che invece fossero alla ricerca di occasioni per spendere poco, idealmente rientrando nei 400 euro di spesa, potranno scegliere tra TCL 30Se, Galaxy A34, Oppo A96, Honor X7, Honor X8, Realme 10, Oppo Find X5 Lite, TCL 40Se, Motorola Moto E13 e similari, con un piccolo accenno alla fascia immediatamente superiore, dove troviamo Realme 11 Pro+ ed i suoi 469 euro. Su questo sito trovate le offerte.