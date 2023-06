1Mobile, offerte sorprendenti in versione Summer Edition

In occasione dell’estate 2023, il noto operatore telefonico virtuale 1Mobile ha deciso di apportare alcune modifiche alla sua proposta. In particolare, l’operatore ha da poco introdotto tre nuove offerte in versione Summer Editon denominate Flash 220, Special 180 e Top 150. Tutte e tre saranno attivabili da tutti i nuovi clienti dell’operatore telefonico.

1Mobile, per l’estate arrivano nuove offerte super in versione Summer Edition

L’operatore telefonico virtuale 1Mobile ha deciso per questa estate ben tre nuove offerte in versione Summer Edition. Si tratta di offerte molto interessanti ed attivabili da tutti i nuovi clienti dell’operatore, sia da chi richiederà la portabilità sia da chi attiverà un nuovo numero.

La prima di queste offerte è Top 150 Sumemr Edition. Quest’ultima include ogni mese fino a 150 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 50 SMS da inviare verso tutti, ad un costo di 7,99 euro al mese, mentre il primo mese è offerto in sconto a 5 euro.

C’è poi l’offerta mobile Flash 220 Summer Edition. Come suggerisce il nome, l’offerta in questione arriva ad includere addirittura 220 GB di traffico dati. Sono poi compresi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 90 SMS verso tutti. In questo caso il costo per il rinnovo mensile è di 9,99 euro.

I nuovi utenti dell’operatore 1Mobile potranno inoltre attivare anche l’offerta denominata Special 180 Summer Edition. Quest’ultima include 180 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti e 80 SMS verso tutti, il tutto ad un costo di 8,99 euro al mese.