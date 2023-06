Le banche sono spesso sotto attacco a causa di numerose truffe che puntano irrimediabilmente a rubare il denaro dai conti correnti degli utenti, i quali si ritroverebbero in men che non si dica, con nemmeno un centesimo a saldo. La problematica non è da imputare direttamente all’istituto di credito, ma più che altro ad una grave mancanza da parte del consumatore finale, il quale andrebbe a consegnare le chiavi d’accesso direttamente nelle mani dei malviventi.

L’ultima affermazione è forte, lo dobbiamo ammettere, ma vi assicuriamo essere assolutamente veritiera, poiché quest’ultimi puntano sull’ingenuità dell’utente finale, il quale andrebbe a fidarsi di ciò che legge a schermo, senza ragionare o ricordare tutti gli articoli pubblicati nel corso dei mesi (e gli alert rilasciati dalle stesse banche). E’ bene sapere, infatti, che nessun istituto invia messaggi di posta elettronica (o SMS) nei quali richiede la pressione di un link interno, di conseguenza se doveste riceverne uno, dovete sapere che si tratta a tutti gli effetti di un fake.

Per ricevere i codici sconto Amazon gratis sul vostro smartphone, corrente subito ad iscrivervi gratuitamente al canale telegram di TecnoAndroid.

Truffe alle banche, come vi svuotano il conto corrente

Seguendo le direttive presenti all’interno del messaggio, vi ritrovereste a tutti gli effetti collegati ad un sito esteticamente identico all’originale, ma con alle spalle una struttura completamente differente, poiché sarebbe salvato sul server di proprietà del malvivente, il quale quindi avrebbe pieno diritto di accedere alle singole informazioni inserite, come ad esempio le credenziali di accesso al conto corrente bancario.