Il canone Rai è una tassa introdotta verso la fine degli anni ’70 del secolo scorso, con l’idea di finanziare la TV pubblica. Di base deve essere versato da tutti i consumatori, ad oggi ha un costo di 90 euro circa, da pagare direttamente a rate addebitate sulle bollette dell’energia elettrica. Ma se vi dicessimo che potete ottenere l’esenzione?

Avete capito bene, la tassa non deve essere versata a prescindere da tutti, ma solo da coloro che all’interno della propria abitazione dispongono di un televisore. Ciò sta a significare che nella lontana ipotesi in cui voi non lo abbiate, avete pieno diritto a presentare domanda di esenzione. Per ottenerla non dovete fare altro che compilare una autodichiarazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate, e presentarla entro il 31 gennaio o il 30 giugno.

Canone Rai gratis, quali sono gli altri utenti esenti

La possibilità di esenzione si estende direttamente anche verso altri utenti sul territorio che dispongono di un televisore, sono gli over 75 con un reddito famigliare annuo non superiore agli 8000 euro. Le condizioni in questo caso sono due: al momento della presentazione della domanda devono aver compiuto almeno 75 anni, ed il loro reddito complessivo (anche di altri famigliari nello Stato di Famiglia) non deve superare gli 8000 euro. Nel caso in cui le rispettino completamente, possono richiedere la totale esenzione dal pagamento, compilando un modulo che può essere scaricato dall’Agenzia delle Entrate, con le tempistiche espresse in precedenza.