Il canone Rai è una tassa assolutamente controversa, presente sul territorio italiano da quasi 50 anni ormai (venne introdotta verso la fine degli anni 70), ancora oggi è argomento di discussione, poiché tantissimi utenti non la ritengono necessaria, più che altro per lo scopo della stessa: il finanziamento della TV pubblica (e della radio).

Il suo costo annuo è di circa 90 euro, in passato è stata più volte fenomeno di discussioni accese, a causa dell’elevata evasione fiscale, e proprio perché questo motivo il Governo decise di integrarla direttamente nelle bollette dell’energia elettrica, andando a tutti gli effetti ad obbligare i consumatori al pagamento (viene rateizzata in 10 rate da 9 euro, senza interessi).

Canone Rai, ecco chi può non pagarlo

Di base il canone rai deve essere versato da tutti gli utenti che sono in possesso di un televisore, ma lo Stato applica il pagamento di base poiché immagina che ogni utente con un contratto di fornitura attivo abbia in casa il televisore (almeno uno). Nell’eventualità in cui questa condizione iniziale dovesse venire a mancare, l’utente ha pieno diritto a richiedere l’esenzione dal pagamento, semplicemente presentando domanda di esenzione tramite il sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.

Lo stesso discorso vale per gli over75, ovvero coloro che hanno compiuto almeno il 75esimo hanno di età, che presentano però un reddito famigliare annuo inferiore agli 8000 euro. In questo caso hanno pieno diritto a richiedere l’esenzione, sempre con le stesse metodologie della precedente eventualità.