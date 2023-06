Come guardare il MotoGP di Olanda, canali e streaming con NordVPN

Se sei un appassionato di MotoGP saprai certamente che questo weekend, dal 23 al 25 giugno, prenderà il via il Gran Premio d’Olanda. Questa tappa del MotoGP è uno degli eventi più attesi nel calendario degli appassionati sportivi.

Si svolge sul circuito di Assen, noto anche come “La Cattedrale” del motociclismo. Con le sue curve veloci e i cambi di direzione, il MotoGP d’Olanda è da sempre uno degli appuntamenti più emozionanti della stagione su due ruote.

Streaming del MotoGP d’Olanda, dove guardarlo

Il MotoGP di Assen sarà trasmesso sui seguenti canali e in streaming su tutte queste piattaforme:

Sky Sport Summer (canale 201) e Sky Sport MotoGP (canale 208)

(canale 201) e (canale 208) TV8 (in differita)

(in differita) NowTV e Sky Go

La qualità dello streaming dipende dal servizio scelgo ma soprattutto, potrebbe essere necessario utilizzare una VPN per godere della visione. Difatti queste piattaforme applicano delle restrizioni geografiche che non permettono di accedere ai contenuti se non supportati nel paese.

Ottieni NordVPN in sconto del 66% per 2 anni

Utilizzare NordVPN per accedere ai servizi di streaming

Ecco allora che l’uso di un ottimo servizio come NordVPN ci viene in aiuto. NordVPN è famosa per la sicurezza che offre, grazie a tecnologie di crittografia avanzate e la policy no log che permette di navigare in totale anonimato.

Inoltre, grazie ai più di 5700 server da cui è formata la rete, permette di bypassare le restrizioni geografiche e accedere ai servizi di streaming da qualsiasi parte del mondo. Con NordVPN diventa possibile guardare nuovamente il MotoGP d’Olanda in streaming senza limitazioni.

Basta abbonarsi al servizio, entrare su NordVPN e scegliere di connettersi ad un server localizzato in Italia, per godere nuovamente dello streaming del MotoGP d’Olanda.

Piani e abbonamenti

Con NordVPN, puoi vedere la gara comodamente dal divano di casa, ma anche seduto in un bar, proteggendo e rendendo sicura e anonima la tua connessione.

Ci sono molti altri vantaggi che NordVPN offre, e al momento è possibile abbonarsi con uno sconto per 2 anni del 66%. Basta cliccare su questo link per accedere all’offerta e iniziare a usufruire dei vantaggi.

