Forza Motorsport, il videogame di Microsoft sta per sfrecciare tra una serie infinita di novità

Forza Motorsport, il celebre franchise di corse automobilistiche di Microsoft, è pronto a fare il suo debutto il 10 ottobre. Questa nuova iterazione del gioco promette di ravvivare la passione dei fan delle corse automobilistiche, offrendo un’esperienza di gioco più intensa e coinvolgente. Il Creative Director del progetto, Chris Esaki, ha sottolineato l’obiettivo di far innamorare il giocatore della propria auto, aumentando il brivido e l’intensità della competizione.

Forza Motorsport: tutte le novità in arrivo

La modalità carriera di Forza Motorsport è stata riprogettata per mettere in risalto il “piacere della scoperta”. La Builder’s Cup, una serie di gare a tema, sarà il mezzo attraverso il quale nuove auto e tracciati verranno introdotti nel gioco. Ogni evento metterà il giocatore alla guida di un’auto specifica, con l’obiettivo di salire di livello, personalizzarla e dominare in pista. Un nuovo sistema di maestria, accompagnato da obiettivi dinamici, è stato pensato per migliorare le abilità di guida del giocatore.

Un elemento distintivo del gioco è il Full Dynamic Time and Weather, che influenzerà la difficoltà delle competizioni. Le condizioni atmosferiche e l’ora del giorno avranno un impatto diretto sulla visibilità e sulle condizioni dell’asfalto, richiedendo l’uso di pneumatici appropriati e una conoscenza approfondita del comportamento del proprio veicolo.

La sezione “Challenge the Grid” offre un ulteriore livello di sfida, influenzando le ricompense ottenibili durante le competizioni. I giocatori potranno scegliere la loro posizione in griglia prima della gara, con conseguenze dirette sui premi guadagnabili. L’intelligenza artificiale degli avversari, basata sul machine learning, contribuirà a rendere le gare più realistiche.

Infine, l’attenzione al dettaglio si estende anche al comparto grafico, con l’uso del Ray Tracing in tempo reale per gestire ombre, riflessi e molto altro. Il risultato è un’esperienza di guida visivamente impressionante. Nonostante la presentazione non fosse giocabile, Forza Motorsport ha lasciato sensazioni positive per le sue possibilità, la struttura della carriera e il realismo visivo alla base dell’esperienza.