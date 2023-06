Amazon Prime Day è finalmente ufficiale, con un lungo comunicato stampa, l’azienda ha confermato quando si terrà l’evento più atteso dell’anno per i clienti con un abbonamento Prime attivo: tornerà a fare capolino nelle case degli italiani l’11 ed il 12 luglio, con una 48 ore no-stop di offerte davvero incredibili.

I prezzi bassi, come al solito del resto, inizieranno alle 00:00 dell’11 luglio, per terminare alle 23:59 del 12 luglio, con la possibilità, per tutti i clienti di Amazon Prime, di acquistare decine e decine di prodotti scontati, salvo esaurimento anticipato delle scorte. Per non perdere nemmeno uno sconto, e riceverli in anteprima, correte subito ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato.

Amazon Prime Day, ecco le date ufficiali

Per rendere l’evento più immersivo e generale, valorizzando le piccole/medie imprese italiane, i clienti Amazon prime potranno anche vivere delle vere e proprie Esperienze Prime Day. Più nello specifico sarà possibile acquistare una selezione di prodotti che porteranno ad esperienze, come la scoperta di aziende o eventi a fianco di artisti musicali. Tutte le soluzioni di questo tipo saranno acquistabili fino alle 18 del 12 luglio a questo indirizzo (ma già oggi potete avere un’anteprima).

In ultimo, come nelle edizioni precedenti, a partire da oggi gli utenti potranno godere di 4 mesi gratuiti di Amazon Music Unlimited, di 3 mesi gratuiti di Audible, oppure di 3 mesi gratuiti di Kindle Unlimited. Tutte queste promozioni sono da considerarsi limitate solamente per gli utenti che non hanno mai fruito del servizio, oppure che hanno presentato disdetta da ormai diversi mesi. Ora non ci resta che aspettare le offerte ufficiali, iniziate a mettere nella lista dei desideri i dispositivi che più vorreste acquistare.