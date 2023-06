Monitor Lenovo da 24 pollici su Amazon in sconto, costa 99 euro

Le offerte che ogni giorno arrivano sul portale di Amazon sono straordinarie sia per la grande qualità che per il prezzo. Oggi in offerta c’è uno dei monitor più acquistati in assoluto, il quale oggi ha un prezzo nettamente più basso del solito. Il brand in questione è Lenovo, uno dei migliori nel suo ambito.

Lenovo mostra uno dei suoi prodotti migliori su Amazon in grande sconto, ecco il monitor da 24 pollici

Gli utenti che già durante le scorse settimane hanno potuto notare il prodotto, lo avevano scoperto a 129 €. Oggi l’offerta riguardante proprio il monitor di Lenovo è ancora più succulenta dal momento che il prezzo scende del 22%.

Gli utenti potranno portare a casa con un costo nettamente inferiore al solito, un monitor da 24 pollici di ampiezza con una risoluzione in Full HD a 1920 x 1080p. la versione è quella nella colorazione Raven Black, la quale è anche inclinabile e regolabile.

Si tratta di un’esclusiva di Amazon, per cui non potrete trovare il monitor presso nessun altro sito. Per portarlo a casa basteranno questa volta 99,99 €. Aggiungetelo ora al carrello e beneficiate di due anni di garanzia ma anche di 30 giorni utili per il reso per qualsiasi malfunzionamento inaspettato.