One Piece, Netflix mostra il primo trailer della serie in live action

In occasione dell’evento TUDUM, Netflix ha sollevato il sipario su alcune delle produzioni in arrivo nel corso dei prossimi mesi. Una delle serie che sicuramente catturerà l’interesse degli abbonati è One Piece.

Come mostrato nel trailer pubblicato su YouTube, la serie TV rappresenta un adattamento in live action del noto manga, poi diventato anche un anime. Il progetto sarà chiaramente ispirato all’opera di Eiichiro Oda e ci aspettiamo molta fedeltà al prodotto originale.

La data di debutto di One Piece è fissata per il prossimo 31 agosto. Il cast sarà composto da Iñaki Godoy (D. Luffy), Mackenyu (Roronoa Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero Gibson (Usopp) e Taz Skylar (Sanji).

One Piece è pronto per il debutto su Netflix, pronti a vivere le avventure della Ciurma di Cappello di Paglia in live action?

Stando a quanto emerso fino ad ora, il primo episodio della serie sarà incentrato sul primo capitolo del manga. In questo episodio, Luffy incontrerà Zoro e così partirà l’avventura di Cappello di Paglai per diventare il Re dei Pirati.

Purtroppo, al momento non è chiaro come Netflix deciderà di gestire il rilascio. Infatti, la prima stagione della serie sarà composta da 8 episodi della durata di un’ora ciascuno. Possiamo aspettarci che l’intera serie venga pubblicata a partire dalla data indicata, permettendo agli appassionati di lanciarsi nel binge watching.

Tuttavia, considerando l’importanza di One Piece e la mole di appassionati pronti a seguire la serie, Netflix potrebbe anche decidere diversamente. Come successo più di una volta, la società di streaming potrebbe dividere la stagione in due parti e pubblicarla separatamente a distanza di qualche settimana l’una dall’altra.