Netflix, 3 serie TV super seguite dagli utenti a giugno

Non sarà di certo facile il periodo che sta passando Netflix ultimamente, tra miglioramenti e una riduzione sensibile per quanto riguarda il pubblico. Da un lato ci sono evidenze che parlano chiaramente: più persone hanno deciso, nell’incertezza, di abbandonare la piattaforma streaming. Dall’altro ecco invece un aumento sensibile, con tanti utenti che, messi alle strette dalle nuove regole sulla condivisione degli account, hanno sottoscritto un nuovo piano di abbonamento. Potrebbe essere quindi questa la soluzione perfetta per il colosso dello streaming online per crescere ulteriormente, registrando diverse nuove sottoscrizioni.

Parlando però di quella che è l’essenza di Netflix, non si può non valutare la grandezza dei contenuti che al momento la contraddistinguono. Ce ne sono infatti alcuni che stanno registrando tantissime visualizzazioni nelle ultime settimane, proprio come in molti si aspettavano.

Netflix: queste sono le serie TV più viste secondo la classifica ufficiale della piattaforma

Dopo aver notato i grandi risultati di quest’ultimo periodo, è facile capire quali siano i contenuti che stanno ottenendo più successo. Netflix ovviamente li include all’interno della sua lista, la quale classifica singolarmente ogni serie TV.

Al primo posto almeno per il momento, come in molti si attendevano, c’è l’ultima stagione di Black Mirror, la celebre serie antologica che ha fatto la storia su Netflix. Al secondo posto si conferma ancora una volta la serie animata “Questo mondo non mi renderà cattivo“, la quale ha aumentato il numero di visualizzazioni. Al terzo posto ecco la nuova stagione della serie TV “Non ho mai“. E voi qual di queste avete visto?