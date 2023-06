Bridgerton 3 su Netflix, ecco le prime immagini ufficiali

Tra le tante serie tv più attese su Netflix, c’è senza ombra di dubbio Bridgerton 3. La serie tv ispirata ai romanzi di Julia Quinn e prodotta da Shondaland si appresta infatti alla terza stagione. E quest’ultima sembra essere ormai pronta al debutto ufficiale, che immaginiamo possa tenersi verso novembre/dicembre 2023. Nel corso delle ultime ore sono arrivate poi le prime immagini ufficiali della terza stagione.

Bridgerton 3, ci siamo quasi: arrivano le foto ufficiali della nuova serie Netflix

A quanto pare siamo ormai giunti agli ultimi preparativi per la nota serie tv Netflix prodotta da Shondaland. Come già accennato in apertura, infatti, in queste ore Shonda Rhymes, Netflix e tanti altri canali hanno pubblicato le prime immagini ufficiali di Bridgerton 3. Confermati ancora una volta i protagonisti, che questa volta saranno Colin Bridgerton e Penelope Featherington (interpretati rispettivamente dagli attori Luke Newton e Nicola Coughlan). Proprio quest’ultima subirà un notevole cambiamento e, come detto dalla stessa attrice, “Penelope diventerà una donna nella terza stagione”.

La nuova stagione dovrebbe infatti vedere i due giovani protagonisti finalmente innamorati, con un matrimonio finale. Non mancheranno però senz’altro i dubbi e i problemi, soprattutto legati all’identità segreta di Penelope, che è anche la famigerata Lady Whistledown. All’appello saranno presenti anche altri membri della famiglia Bridgerton, come ad esempio Anthony e Benedict Bridgerton, mentre sembra che mancherà Daphne Bridgerton, interpretata dall’attrice Phoebe Dynevor. Tra i vari personaggi, ricordiamo che ci saranno anche delle new entry. Ci saranno infatti tre nuovi personaggi, ovvero Marcus Anderson, Lord Debling e Harry Dankworth.