Ferrari celebra la vittoria alla 24 Ore di Le Mans sfilando per le strade di Maranello

La vittoria della Ferrari 499P alla 24 Ore di Le Mans è già entrata negli annali, ma l’entusiasmo per il risultato storico non si può ancora placare. La vettura del Cavallino rampante e il suo equipaggio composto da Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi si è imposta nell’edizione del Centenario della più prestigiosa gara endurance.

Come se non bastasse, il team Ferrari – AF Corse è riuscito anche in un’ulteriore impresa. Infatti, la vettura numero #51 ha vinto la 24 Ore di Le Mans nell’anno del ritorno nella classe Hypercar, la massima categoria del WEC, il campionato FIA dedicato alle gare di durata.

Al fine di festeggiare nel miglior modo possibile, il prossimo 20 giugno la Ferrari 499P sfilerà per le strade di Maranello. Al suo fianco ci saranno i piloti, i meccanici, i tecnici e gli ingegneri che hanno partecipato al progetto.

Ferrari celebra la vittoria alla 24 Ore di Le Mans del Centenario sfilando con la 499P tra le strade di Maranello

In questo modo sarà possibile celebrare lo storico risultato dopo 50 anni di assenza dalla categoria e dimostrare la propria vicinanza alla comunità locale. I festeggiamenti e la parata prenderà il via nella sede dall’azienda, esattamente a partire dalle ore 11.30 in Piazza Giovanni Agnelli, nel cuore del complesso aziendale.

Dopo aver varcato lo storico ingresso di Via Abetone Inferiore, le vetture entreranno nell’area di Attività Sportive GT e di Scuderia Ferrari presso il circuito di Fiorano. A seguire le Hypercar percorreranno via Villeneuve, via Dino Ferrari, via Fornace, via Abetone inferiore verso il centro città e torneranno presso gli stabilimenti Ferrari.

Il team ha studiato il percorso per ringraziare tutte le aree e gli stabilimenti che hanno permesso lo sviluppo della 499P e, ovviamente, anche Maranello e tutta la comunità locale. Nel pomeriggio, all’interno dello stabilimento, verrà allestita un’area dedicata ai dipendenti Ferrari. In questo modo, sarà possibile ammirare dal vivo il trofeo del Centenario di Le Mans e la Hypercar vincitrice.