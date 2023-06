CoopVoce Evo 200 è la nuova offerta con primo mese gratuito e portabilità del numero

L’offerta mobile ricaricabile CoopVoce Evo 200 sarà disponibile a 7,90 euro al mese dall’8 giugno al 5 luglio 2023 per tutti i clienti esistenti e nuovi che richiedono la portabilità del numero mobile da qualsiasi altro operatore nazionale. Inoltre, torna il primo mese di servizio gratuito per i nuovi abbonati alla portabilità.

Per 7,90 euro al mese, è possibile ottenere l’offerta mobile ricaricabile CoopVoce Evo 200, che comprende messaggi vocali e di testo nazionali illimitati verso qualsiasi telefono fisso o mobile del Paese, mille SMS verso qualsiasi numero nazionale e 200 GB su rete 4G di TIM. Sia i nuovi che gli attuali clienti CoopVoce possono usufruire dell’offerta Evo 200 richiedendo la portabilità del numero mobile (MNP).

CoopVoce Evo 200 è già disponibile

Chi passa a CoopVoce e richiede la portabilità del proprio numero con “Evo 200” entro lo stesso periodo di tempo, non dovrà pagare il contributo di attivazione della SIM né il canone del primo mese di servizio al momento dell’acquisto presso un negozio Coop aderente o sul sito ufficiale dell’operatore virtuale.

Tuttavia, i clienti che acquistano una Self SIM e poi chiedono la portabilità del numero riceveranno un bonus di traffico telefonico pari al costo dell’acquisto, fino a un massimo di 9,90 euro. I già clienti CoopVoce potranno attivare Evo 200 dall’8 giugno al 5 luglio 2023, salvo variazioni, pagando un contributo di attivazione dell’offerta e/o di cambio offerta scalato dal credito della SIM e dal costo del primo mese anticipato.

Fino a questo momento, il contributo di attivazione in questi casi è sempre stato fissato a 9 euro. A partire dal 1° luglio 2021, per chi sceglie di acquistare una nuova SIM ricaricabile CoopVoce online con consegna a domicilio è stato fissato un prezzo unico iniziale di 9,90 euro. La spedizione, l’attivazione, il costo della nuova SIM e del primo mese dell’offerta tariffaria selezionata sono inclusi nel costo di attivazione.

Se un nuovo cliente CoopVoce prenota online l’attivazione di un’offerta della gamma Evo e sceglie di ritirarla presso un punto vendita CoopVoce aderente all’iniziativa (al momento sono esclusi i supermercati Coop in Sicilia e Campania), il nuovo cliente dovrà sostenere il costo della nuova SIM, pari a 10 euro, più il costo della ricarica telefonica iniziale, pari a 5 euro, più il costo del primo mese di traffico telefonico.

La SIM viene fornita con 5 euro di dati e 1 euro di traffico telefonico. In caso di disdetta della linea o di portabilità del numero di telefono, l’incentivo decade e non può essere riscattato in denaro. Se non volete prenotare Evo 200 online, potete comunque approfittare dell’offerta recandovi in un negozio CoopVoce aderente all’iniziativa e pagando lo stesso prezzo come se lo aveste ritirato in un “negozio” CoopVoce.