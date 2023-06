Iliad, le offerte segrete di giugno sorprendono gli utenti

Iliad, società francese di telecomunicazioni, negli ultimi anni ha ampliato la propria base di clienti in Italia. Iliad continua a scuotere il settore delle telecomunicazioni mobile offrendo prezzi bassi e una varietà di piani per soddisfare le esigenze dei suoi clienti.

Sono disponibili pacchetti con grandi quantità di dati a un prezzo ragionevole, che offrono ai clienti flessibilità pur fornendo i servizi necessari. La concorrenza sul mercato è un bene per i consumatori, che potranno beneficiare della continua innovazione e dei prezzi competitivi di Iliad.

Iliad prepara nuove offerte per i clienti

A giugno sono disponibili nuovissime offerte “segrete” a prezzi incredibilmente bassi. Le definiamo “segrete” perché l’operatore non le ha pubblicizzate in anticipo, ma sono disponibili sul sito ufficiale e in tutti i punti vendita autorizzati da oggi fino alla fine del mese.

Il piano Flash 200 di Iliad, uno dei più economici disponibili, consolida lo status di leader di mercato dell’azienda. Questa tariffa e i suoi vantaggi sono ampiamente noti ai clienti Iliad di lunga data, pertanto non fa parte delle nuove offerte speciali nascoste, ma questo mese sarà disponibile a un prezzo mai visto prima.

In realtà, tutti gli utenti possono attivare il piano Flash 200 a soli 9,99 euro per il mese di giugno. Questo piano include 200 GB di banda su internet, accesso alle reti 5G e chiamate e sms illimitati verso qualsiasi numero. Sebbene l’offerta principale di Iliad, Flash 200, sia disponibile solo fino al 15 giugno di quest’anno, il provider francese ha annunciato anche altri piani tariffari.

Il piano Giga 100 è la più importante delle promozioni nascoste di Iliad. È possibile averlo per soli 7,99 euro. Il piano Giga 100 costa meno di 10 euro al mese e fornisce 100 gigabyte di accesso a Internet 5G, chiamate vocali illimitate verso telefoni fissi e cellulari, SMS illimitati verso tutti i contatti e 6 gigabyte di dati in roaming all’interno dell’Unione Europea.