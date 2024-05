È da un po’ che Microsoft intende creare un proprio marketplace per i suoi dispositivi mobili che possa competere direttamente con i sistemi di Apple e Android, l’App Store e il Play Store. Dopo una serie di voci circolate in rete sembra che il momento del lancio sia più vicino del previsto.

L’annuncio è arrivato da Sarah Bond, la presidente di Xbox, in occasione del Bloomberg Technology Summit.

Microsoft pronta a lanciare il suo marketplace

Secondo quanto dichiarato dalla Bond, a luglio Microsoft presenterà il suo personale marketplace dedicato ai giochi per i dispositivi mobili. La manager ha affermato che inizialmente verrà lanciato con giochi proprietari dell’azienda e che solo successivamente aprirà anche ai giochi di altri sviluppatori.

E non è tutto. nello Store, infatti, si potrà accedere ad acquisti in–game che verranno scontati. Tra questi troviamo Candy Crush, insieme ad un altro possibile titolo, ovvero Minecraft. Un’ulteriore notizia interessante riguarda il fatto che il marketplace sarà compatibile con tutti i dispositivi visto che sarà basato sul web e non su un’applicazione effettiva.

A tal proposito Bond ha dichiarato che il servizio sarà accessibile su tutti i dispositivi e a qualsiasi condizione in tutti i Paesi. Quindi non ci saranno restrizioni dipendenti dalle politiche relative ad un marketplace basato su un ecosistema chiuso. In questo modo Microsoft sembra avere intenzione di aprire le porte a tutti i suoi possibili utenti.

Al momento però non è chiaro se i giochi inseriti saranno disponibili solo online o sarà anche possibile scaricarli. L’impostazione annunciata, infatti, fa pensare al servizio Xbox Cloud Gaming che permette agli abbonati al Game Pass di accedere ad una serie di giochi in streaming su PC tramite la connessione internet. Inoltre, è consentito l’accesso anche su console e dispositivi mobili.

Per il momento questi sono i soli dettagli rilasciati. Bisognerà attendere comunicazioni ufficiali per scoprire ulteriori informazioni relative al nuovo marketplace di Microsoft.