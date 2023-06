Star Wars Outlaws: il gameplay che fa sognare! Un viaggio affascinante per fan e non solo

Durante il recente Ubisoft Forward, uno dei titoli annunciati a sorpresa è stato certamente Star Wars Outlaws. Il gioco è ambientato all’interno della galassia di Guerre Stellari è sviluppato in collaborazione tra Lucasfilm Games e Massive Entertainment.

Stando a quanto emerso fino ad ora, la trama permetterà di impersonare una ladra dal nome Kay in un’avventura che si snoderà tra “L’Impero colpisce ancora” e “Il ritorno dello Jedi“. Il primo trailer pubblicato durante Ubisoft Forward ha permesso di avere un primo approccio con il titolo ma adesso gli utenti potranno ammirarne tutta la bellezza.

Infatti, Ubisoft ha rilasciato un nuovo filmato dedicato al primo gameplay ufficiale di Star Wars Outlaws. Durante i circa 10 minuti di video, è possibile seguire Kay durante una rapina finita male. Ad un primo approccio stealth fa immediatamente seguito uno scontro a colpi di blaster con nemici multipli.

Ubisoft, Lucasfilm Games e Massive Entertainment hanno rilasciato il primo video gameplay di Star Wars Outlaws

Come se non bastasse, è possibile guardare in inseguimento a bordo degli speeder e una sezione più tranquilla all’interno della cittadina vicina. Infine, l’ultima parte del gameplay è ambientata nello spazio, con i giocatori che avranno il controllo diretto sulla navicella. Potendola pilotare a proprio piacimento durante le fasi più concitate, sarà possibile dare vita a scontri spaziali sempre diversi e avvincenti.

Il tutto avviene in maniera continua e fluida, confermando la natura open world del titolo. Il debutto di Star Wars Outlaws è atteso nel 2024 e le immagini mostrate fanno parte di un prodotto ancora in fase di sviluppo. Non resta che attendere maggiori dettagli che non tarderanno ad arrivare.