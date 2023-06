In occasione dell’evento Ubisoft Forwards, la software house ha rilasciato alcune preziose informazioni su Assassin’s Creed Mirage. Il titolo farà il proprio debutto il prossimo 12 ottobre 2023 ma l’attesa è già molto alta.

Infatti, Assassin’s Creed Mirage si mostra finalmente nel primo video completamente dedicato al gameplay. Il filmato permette di vedere Basim in azione mentre deve portare a termine un incarico della propria Confraternita.

Il team di Ubisoft aveva già confermato che il nuovo capitolo della saga era fortemente ispirato alla trilogia di Ezio Auditore. Tuttavia, da questo filmato, i riferimenti emergono in maniera ancora più chiara e il titolo si preannuncia come un gradito ritorno alle origini della saga tanto nelle meccaniche che nelle ambientazioni.

Basim condivide tecniche, approcci e movimenti con Ezio Auditore e Altair. I giocatori potranno adottare diversi approcci per completare gli incarichi ma certamente, quello più soddisfacente, sarà quello stealth dove l’obiettivo non sarà farsi scoprire.

Per questo motivo, bisognerà fare ricorso ai vantaggi ambientali e ai nascondigli oltre che a strumenti dedicati come bombe velenose, coltelli da lancio e perfino fumogeni per scomparire alla vista dei nemici. La combinazione di questi elementi, insieme alle nuove meccaniche sviluppate appositamente per Assassin’s Creed Mirage faranno contenti gli appassionati della saga degli Assassini.

Ricordiamo che la storia di Assassin’s Creed Mirage si svolge a Bagdad e permette di vestire i panni di Basim, un astuto ladro che grazie alle propri abilità e alla voglia di risposte, abbraccia il Credo e riesce a diventare un Assassino.