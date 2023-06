In occasione dell’evento Ubisoft Forward, il publisher ha mostrato in anteprima mondiale il nuovo trailer di Avatar: Frontiers of Pandora. Il titolo, che uscirà il prossimo 7 dicembre 2023, permetterà di immergersi completamente nell’iconico mondo creato da James Cameron.

I giocatori dovranno impersonare un personaggio combattuto tra due mondi. Da un lato, il protagonista è un na’vi ma dall’altro è stato addestrato dalla RDA per oltre 15 anni. Ecco quindi il dilemma morale che lacera internamente il protagonista.

Attraverso l’esplorazione di Pandora e il riavvicinamento alla propria natura, sarà possibile il pianeta dalla minaccia della RDA. Il collegamento con la saga cinematografica sarà molto forte, in quanto Avatar: Frontiers of Pandora sarà ambientato alcuni anni dopo quanto visto nella prima pellicola di James Cameron.

Il titolo permetterà di scoprire i segreti di Pandora e visitare la misteriosa frontiera occidentale, un continente inesplorato del pianeta. Per fronteggiare l’esercito RDA sarà necessario stringere alleanze con i vari clan na’vi e collaborare per raggiungere l’obiettivo comune.

Lo sviluppo di Avatar: Frontiers of Pandora da parte di Massive Entertainment ha potuto contare anche sul supporto diretto di Disney e Lightstorm Entertainment. Questo ha permesso di realizzare un’avventura open world in prima persona che potesse correre in parallelo a quanto visto sul grande schermo.

Inoltre, ci aspettiamo panorami incredibili e scorci di Pandora inediti, proprio come avvenuto nei due film usciti al cinema. Non resta che attendere il prossimo 7 dicembre 2023 per poter vivere Pandora da un nuovo punto di vista.