Volete risparmiare sull’acquisto del nuovo Samsung Galaxy Watch4, uno degli smartwatch più amati e discussi degli ultimi anni, anche se di penultima generazione? allora dovete affidarvi subito ad Amazon, promette un risparmio decisamente importante per tutti.

Samsung Galaxy Watch4, il suo prezzo è assurdo

Il Samsung Galaxy Watch4 è uno smartwatch assolutamente di primissima fascia, non più di ultima generazione (in quanto sul mercato si trova il Galaxy Watch5), ma ancora oggi uno dei migliori in circolazione. La variante attualmente in promozione prevede 40mm di diametro, quindi il più piccolo dei modelli in commercio, ed un prezzo finale di 129 euro, in netto contrasto con i 269 euro previsti di listino (la riduzione è del 52%).

Compralo su Amazon

Attualmente in offerta troviamo solamente la versione nera, con cinturino in silicone intercambiabile, è in commercio dal 2021, si tratta del prodotto pensato appositamente per il mercato italiano (non importato). Le specifiche sono di prima qualità, è dotato di un display AMOLED da 1,2 pollici di diagonale, tutte le più classiche misurazioni (tra cui troviamo ad esempio monitoraggio del sonno, SPO2, battito cardiaco, passi, calorie bruciate e simili), a cui si aggiunge anche la possibilità di avere un elettrocardiogramma molto dettagliato e definito, grazie alla presenza del sensore Samsung BioActive. La compatibilità è estesa a qualsiasi smartphone Android, non solamente modelli Samsung.