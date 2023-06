App pericolose, ne esistono alcune in grado di distruggere la batteria dello smartphone

Le applicazioni per smartphone sono diventate strumenti indispensabili nella nostra vita quotidiana, offrendo una vasta gamma di funzionalità che vanno dalla navigazione alla registrazione di chiamate. Ad ogni modo, non tutte le app sono create allo stesso modo e alcune possono addirittura causare problemi alle batterie dei nostri dispositivi, così come ha fatto quella di Google.

App pericolose: come salvarsi dall’aggiornamento di Google

Il problema è stato segnalato da un numero significativo di utenti di Google Pixel, in particolare i modelli Pixel 6 e Google Pixel 7. Questi hanno notato che la batteria del loro dispositivo si scaricava e surriscaldava rapidamente, anche quando il dispositivo non era in uso.

Dopo un’indagine, è stato scoperto che la causa del problema era un aggiornamento recente di un’app di Google. Questo ha causato un comportamento anomalo che ha portato a un consumo accelerato della batteria su un sottoinsieme di dispositivi Android. In risposta a queste segnalazioni, Google ha rilasciato un altro aggiornamento per risolvere il problema. Se possiedi un dispositivo Google Pixel e hai notato un consumo eccessivo della batteria o un surriscaldamento del dispositivo, potrebbe essere utile controllare se hai l’ultimo aggiornamento dell’app di Google. Se il problema persiste, potrebbe essere utile contattare il team di supporto per ulteriori assistenza.

Insomma, le applicazioni possono offrire molte funzionalità utili, ma allo stesso tempo potrebbero essere le responsabili dei potenziali problemi che possono causare ai nostri dispositivi. Mantenere le app aggiornate e monitorare attentamente il comportamento del dispositivo può aiutarti a identificare e risolvere rapidamente eventuali problemi.