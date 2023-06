XEV YOYO MY23 è disponibile in Italia, ecco la city car per la città

XEV YOYO MY23 arriva ufficialmente sul territorio italiano, presentata al Salone Internazionale dell’Automobile di Parigi (l’Ottobre scorso), rappresenta il nuovo modello di un’azienda italiana ritenuta a tutti gli effetti pioniere della mobilità smart ed amica dell’ambiente.

Automobile 100% elettrica, cerca di rispondere all’esigenza di avere tra le mani una vettura pratica, tecnologica e dallo stile inconfondibile, partendo dal concetto di quadriciclo, ma rendendo l’esperienza di guida il più vicino possibile a quella di una norma auto. Il modello presenta scossa, materiali, infotainment, powertrain e sospensioni completamente rinnovate, con una batteria che garantisce un incremento del 30% dell’autonomia generale.

La vettura sarà acquistabile nelle sue quattro varianti: Easy, City, Premium e Tech. Vediamole più nel dettaglio.

XEV YOYO MY23 – Easy

In vendita ad un prezzo di partenza di 16’990 euro, il modello è dotato di un display da 7 pollici di diagonale, con attacco per il telefono. Le colorazioni sono Pure White e Space Black, è una vettura che rende disponibile l’elettrico a tutti gli utenti, distinguendosi per un approccio sostenibile e con comfort, offrendo comunque spazio alla personalizzazione delle aziende.

YOYO City

Il display sale di livello, la YOYO City è dotata infatti di uno schermo da 10 pollici, che presenta interfaccia interattiva con supporto a Apple Car Play e Android Auto. E’ il veicolo adatto per la famiglia, oltre che essere guidabile dai 16 anni con patente B1. Il suo prezzo di vendita è di 17’970 euro (a partire da), nelle colorazioni Ubran Grey, Space Black, Pure White, Fresh Lime e Electric Blue.

YOYO Tech

Il servo sterzo elettrico rende la YOYO Tech la più pratica da utilizzare, parcheggiare sarà un vero gioco da ragazzi, con il raggio di sterzata di 4 metri e la fluidità della rotazione dello sterzo. In vendita nelle colorazioni Mochaccino, Midnight Blue, Urban Grey e Crushed Mint, ha un prezzo a partire da 18’860 euro.

YOYO Premium

La versione più costosa dell’intera flotta, YOYO Premium pone l’accento sullo stile e la ricerca dei dettagli, focalizzandosi maggiormente sul design. L’idea dell’azienda era di fornire una vettura subito riconoscibile, e così è stato anche grazie alla presenza dei cerchi in lega da 15 pollici. Il modello in questione è in vendita nelle colorazioni Crushed Mint e Prototype Grey, ad un prezzo di partenza di 19’300 euro.