Quadriciclo elettrico, lo sai quanto costa ricaricarlo a casa?

Il mercato delle auto elettriche è ancora fin troppo costoso rispetto a quello delle auto endotermiche. Per questo, molti automobilisti stanno sempre più pensando di virare verso l’acquisto di un quadriciclo elettrico. Molti, però, non sanno quanto costa ricaricare questi piccoli veicoli. Andiamo subito a scoprirlo di seguito.

Quadricicli elettrici, i costi di ricarica di questi veicoli

È facilmente intuibile che, rispetto ai veicoli tradizionali, queste vetture presentano degli svantaggi dovuti a tutta una serie di motivi. Tuttavia, non possiamo non mettere in evidenza gli straordinari vantaggi che offrono: prezzi più accessibili, parcheggio facile e ricarica comoda a casa in qualche ora.

Tornando alla domanda iniziale, è impossibile fare un calcolo preciso, essendo che tutto dipende dal contratto energetico che abbiamo. Possiamo però prendere come esempio n costo al kWh di 0,50 euro. La famosa Citroen Ami ha una batteria da 5,5 kWh, stessa cosa vale per l’Estrima Birò. Ciò significa che una ricarica totale con un contratto da 0,50 euro/kWh costa all’automobilista 2,75 euro per 75 km.

Con Mole Urbana, invece, abbiamo una batteria da 8,5 kWh che si ricarica completamente con 4,25 euro per percorrere ben 200 km. concludiamo con una XEV Yoyo: con questo quadriciclo elettrico andremo a spendere 5,15 euro, essendo che la batteria di bordo è da 10,3 kWh e consente di percorrere fino a 150 km.

Il calcolo è molto semplice. Potrete quindi avere un risultato decisamente più preciso se fate riferimento al vostro contratto energetico. Sarà necessario moltiplicare i kWh del quadriciclo che vi interessa per il prezzo al kWh del vostro contratto energetico (kWh batteria x euro/kWh).