James Cameron ha riscritto la storia del cinema nel 2009 con l’uscita nelle sale di Avatar. A distanza di un decennio, nel 2022, il sequel intitolato “La via dell’acqua” ha riportato gli spettatori su Pandora, stupendo nuovamente tutti.

L’epica saga creata dal regista non finirà con le due pellicole già uscite nelle sale. Infatti, in cantiere ci sono altri numerosi sequel che permetteranno di tornare nuovamente sul pianeta dei na’vi e scoprire il loro mondo unico.

Il terzo capitolo della saga di Avatar era previsto per dicembre 2024 ma Disney, con un annuncio a sorpresa, ha cancellato questa data. Per fortuna, gli appassionati non devono disperare in quanto l‘uscita programmata del sequel è stato rinviato allo stesso periodo dell’anno successivo.

Disney ha deciso di modificare la timeline dei film in uscita nei prossimi anni cancellando e sostituendo le date precedentemente indicate per i sequel di Avatar

Il motivo di questo cambiamento non è chiaro ma potrebbe essere legato alla fase di produzione della pellicola. James Cameron, infatti, ha confermato di voler girare in contemporanea più sequel di Avatar. Si tratta di una situazione che, per forza di cose, complica le riprese e l’organizzazione dei lavori.

In questo modo, è possibile garantire maggior tempo al regista e alla sua troupe per poter fare le cose con calma. Di conseguenza, con lo slittamento di Avatar 3, slittano anche tutti i sequel successivi.

Per guardare in sala Avatar 4 bisognerà attendere il 2029 mentre il quinto capitolo arriverà nel 2031. Purtroppo, trattandosi di film in fase di sviluppo su un piano temporale così ampio non è possibile avere la certezza che le tempistiche verranno rispettate.

Come confermato da Jon Landau, produttore di Avatar: “Ogni film di Avatar è un’impresa entusiasmante ma epica che richiede tempo per raggiungere il livello qualitativo a cui noi registi aspiriamo e che il pubblico si aspetta“.