ANNKE Crater 2: addio ladri in modo economico con questa telecamera motorizzata (Recensione)

Proprio qualche giorno fa sono venuto a conoscenza di un furto avvenuto ad un mio amico in casa con tanto di aggressione da parte dei ladri e proprio per questo è diventato importante se non indispensabile monitorare la propria abitazione sia tramite antifurti che telecamere di sorvezianza.

Una delle soluzioni più popolari in questo ambito è l’uso di telecamere di sicurezza wireless. Questi dispositivi offrono la possibilità di monitorare la propria casa in tempo reale, ricevere notifiche di movimento e persino comunicare con le persone presenti attraverso l’audio bidirezionale. Tra le varie opzioni disponibili sul mercato, la telecamera di sicurezza wireless Crater 2 di ANNKE che abbiamo provato in questi giorni e che si distingue per le sue funzionalità avanzate e il prezzo accessibile (stiamo parlando di 19 €). In questa recensione, esploreremo in dettaglio le caratteristiche di questo dispositivo, valutando il contenuto della confezione, il design e i materiali, l’applicazione, la qualità video, la facilità di configurazione, il prezzo e infine trarremo le nostre conclusioni.

Contenuto della confezione

La confezione della Crater 2 è progettata per fornire tutto il necessario per l’installazione e l’uso della telecamera. All’interno della confezione troverai la telecamera di sicurezza wireless, un cavo di alimentazione, le istruzioni e un supporto per montare la telecamera al soffitto oppure a parte.

Design e Materiali

La Crater 2 è una telecamera rotante con 350 gradi orizzontalmente e 60 gradi verticalmente, quindi molto decente. La telecamera può essere divisa in due parti – una sfera rotante in alto e una base cilindrica in basso. La “testa” della telecamera è per lo più coperta da plastica nera, che nasconde l’obiettivo e i diodi IR. Quando la incliniamo il più possibile, arriviamo al punto in cui possiamo inserire la scheda Micro-SD e resettare la telecamera.

La base è fissa, ha un’iscrizione Annke sul davanti e un cavo Micro-USB sul retro. I materiali sono molto resistenti anche se non “eccelsi” ma logicamente visto il prezzo e soprattutto il fatto che la telecamera è da “interno” non dobbiamo preoccuparci di possibili danni.

Applicazione

L’app per controllare la telecamera è Annke Smart. Questa frase è importante perché quando si inserisce semplicemente Annke nell’App Store, si viene letteralmente sommersi dal numero di applicazioni di questo produttore. Purtroppo l’applicazione ha pochissime funzionalità anche se funziona abbastanza bene. Aggiungere una telecamera è relativamente semplice – dobbiamo inserire i dati della rete WiFi, scansionare il codice QR e il gioco è fatto. La telecamera apparirà nell’applicazione dopo un po’ e saremo in grado di controllarla. Il tutto funziona tramite Wi-Fi quindi è possibile controllare la telecamera anche quando non ci troviamo a casa.

Qualità video

La qualità della registrazione è 1080p. La telecamera ha una funzione di visione notturna ad infrarossi che permette di registrare video chiari fino a 8 metri. Questo garantisce che la tua casa sia monitorata 24 ore su 24, indipendentemente dalle condizioni di luce. La visione notturna è completamente in bianco/nero quindi non ci sono faretti che illuminano la stanza.

Facilità di configurazione

La configurazione della Crater 2 è semplice e veloce. Non sono necessarie competenze tecniche particolari: basta collegare la telecamera a una presa di corrente, collegarla alla rete WiFi e all’app ANNKE Smart. La telecamera è compatibile con la rete WiFi a 2,4 GHz, il che significa che funziona con la maggior parte delle reti domestiche.

Prezzo

La Crater 2 è attualmente in vendita a €19,99 sul sito ufficiale, scontata dal prezzo originale di €34,99. Considerando le sue funzionalità avanzate, come la qualità video Full HD 3MP, l’audio bidirezionale, il rilevamento del movimento e del suono, la compatibilità con Alexa e l’ampio angolo di copertura, la Crater 2 offre un ottimo rapporto qualità-prezzo. Inoltre, la possibilità di aggiungere una scheda microSD per l’archiviazione locale dei video aggiunge ulteriore valore al prodotto.

Offerta ANNKE Telecamere Wi-Fi Interno a 360° per Baby/Animale,1080P Videocamera di Sorveglianza, Audio Bidirezionale,Visione Notturna IR, Rilevamento di Movimento AI,Accesso Remoto ❤️【Telecamera Wi-Fi Interno a 1080p】ANNKE Pan/Tilt telecamera visualizza video in streaming live 24 ore su 24, 7 giorni su 7 in full HD 1080p, supporta Pan/Tilt e realizza un angolo di monitoraggio di 360°, consentendoti di identificare meglio gli intrusi o altre minacce alla sicurezza mentre acquisisci più dettagli video.

🎙️【Audio bidirezionale pratico】Il microfono e l'altoparlante integrati ti consentono di vedere, ascoltare e parlare con chiunque passi tramite telecamera wi-fi interno (supporta solo Wi-Fi 2.4G) con live view e funzionalità audio bidirezionale. Attraverso l'app ANNKE Smart, puoi vedere chi c'è alla tua porta di casa e come sta il tuo bambino/animale domestico/anziano.

💌【Notifiche istantanee dell'app】ANNKE Pan/Tilt Cam Utilizzando la funzione di rilevamento del movimento, la telecamera da interno si concentrerà e seguirà persone o oggetti in movimento quando viene rilevato un movimento e invia un avviso al telefono, puoi rimanere aggiornato senza doverlo costantemente monitorare l'app.

🏃‍♀️【Facile configurazione e aree di movimento personalizzate】Basta collegare la videocamera Wi-Fi a una presa. Collegalo alla rete WiFi e all'app. Tutto è stato fatto! Sei anche in grado di fissare il al muro. Personalizza le zone di movimento specifiche, come garage, porta d'ingresso, ecc. per avvisi di movimento molto più rilevanti.

💪【Protezione della privacy】Questa videocamera sorveglianza supporta fino a 128 GB di memoria locale su scheda SD (scheda SD non inclusa) e archiviazione su cloud. Trasmette i dati tramite un canale sicuro con tecnologia HTTPS, nessun dato verrà condiviso pubblicamente tramite Internet e nessun altro dispositivo potrà accedere alla tua fotocamera.

Conclusioni

In conclusione, la Crater 2 è una telecamera di sicurezza wireless per interni di alta qualità che offre una vasta gamma di funzionalità a un prezzo accessibile. La sua facilità di configurazione e l’interfaccia intuitiva dell’app ANNKE Smart rendono la gestione della tua sicurezza domestica un gioco da ragazzi. Se stai cercando una telecamera di sicurezza che offra un’ottima copertura, una qualità video eccellente e una serie di funzionalità intelligenti, la Crater 2 potrebbe essere la scelta giusta per sorvegliare la vostra abitazione.