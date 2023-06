Recensione Amazon Echo Pop 2023: un piccolo gigante per la smart home

In un mondo sempre più smart, la domotica sta diventando una parte fondamentale della nostra vita quotidiana. Amazon ha recentemente lanciato il suo ultimo prodotto anche in Italia: l’Echo Pop 2023. Questo dispositivo economico, compatto, colorato e ricco di funzionalità può essere una vera manna dal cielo per gli amanti della tecnologia.

Design e caratteristiche

Il design dell’Echo Pop è assolutamente uno dei suoi punti di forza. Disponibile in color lavanda, il nuovo prodotto entry level e pop di Amazon si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, grazie alle sue dimensioni compatte. Nonostante la sua piccola taglia, inoltre, Echo Pop non rinuncia a nulla in termini di funzionalità, sia a livello di intelligenza artificiale che di qualità sonora. Quest’ultima che risulta addirittura migliorata, rispetto alle versioni Dot precedenti.

Amazon Echo Pop: funzionalità e controllo vocale

Amazon Echo Pop è uno speaker smart con Alexa integrata. Può riprodurre musica, audiolibri e podcast dai tuoi servizi preferiti come Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer e molti altri. Inoltre, può collegarsi al tuo smartphone (sia Android che iOs) tramite Bluetooth, rendendo ancora più semplice l’accesso ai contenuti preferiti. Ma la vera magia dell’Echo Pop risiede nel controllo vocale. Come visto in tutti i fratelli che lo hanno proceduro, è infatti possibile controllare la musica con la voce, chiedere ad Alexa di impostare un timer, controllare il meteo, ascoltare le notizie, effettuare lo store direttamente sullo store di Amazon, effettuare una chiamata e tanto altro ancora.

Personalizzazione e privacy

L’assistente digitale di Amazon (Alexa) può essere personalizzato con migliaia di Skill disponibili ed in continua crescita. Inoltre, vi è attenzione alla privacy: Echo Pop è, infatti, dotato di un apposito pulsante per disattivare i microfoni.

Sostenibilità

Un altro aspetto degno di nota dell’Echo Pop è la sua sostenibilità. Il materiale costruttivo proviene al 100% da materiali riciclati e l’80% dell’alluminio utilizzato nella produzione è riciclato. Inoltre, il 99% dell’imballaggio del dispositivo è a base di fibra di legno proveniente da foreste gestite in modo sostenibile o da fonti riciclabili. Ottimo lavoro, dunque.

Conclusioni

In conclusione, l’Amazon Echo Pop 2023 è un dispositivo che combina design, funzionalità, personalizzazione e sostenibilità in un formato compatto e colorato. Con un prezzo di 54,99 euro, offre un ottimo rapporto qualità-prezzo. Se siete alla ricerca di un modo per rendere la vostra casa più smart o un regalo per un amante della tecnologia, l’Echo Pop potrebbe essere la scelta perfetta.