Amazon Echo Dot ad un prezzo stracciatissimo

Durante il 2022 il colosso di Seattle Amazon ha presentato la nuova generazione di Echo Dot, la quinta per la precisione, l’altoparlante intelligente che punta tutto sulla qualità.

E il nuovo Echo Dot è ora disponibile all’acquisto immediato su Amazon a un super prezzo scontato, a soli 39.99 euro invece di 64.99 euro, scontato del 38%. Scopriamo insieme le sue caratteristiche.

Amazon Echo Dot a soli 39.99 euro

Iniziamo che l’Echo Dot proposto in offerta, quello di quinta generazione, è quello con il migliore audio di sempre: spiega Amazon che le voci sono più nitide, i bassi più profondi e il suono è più ricco in ogni stanza. Con l’ultima iterazione puoi fare quello che facevi prima, ma meglio. Puoi ascoltare musica, audiolibri e podcast dai tuoi servizi di riferimento, come Apple Music, Amazon Music e Spotify, anche tramite Bluetooth.

Per rendere il tutto più immediato, puoi chiedere ad Alexa. All’assistente vocale puoi anche chiedere le previsioni del tempo, di impostare un timer, di farti raccontare una barzelletta. Altro punto a favore è la possibilità di gestire con la tua voce tutti i dispositivi per la domotica sparsi per casa.

Le due configurazioni mettono sul piatto le stesse caratteristiche, l’unica differenza sta nel fatto che quella “con orologio” è munita di un display LED che ti mostra informazioni come data, ora, temperatura, meteo, titoli delle canzoni e molto altro. Se siete interessati al prodotto non vi resta che seguire il link.