Spotify, dopo tanta disperazione la musica si potrà ascoltare anche senza internet

Spotify, il colosso dello streaming musicale, sta testando una nuova funzionalità chiamata “Your Offline Mix”. Questa funzione è stata progettata per scaricare automaticamente i brani recentemente preferiti dall’utente, rendendo la musica sempre disponibile anche in assenza di connettività. Questa innovazione è stata confermata dal CEO di Spotify, Daniel Ek, su Twitter, segnando un passo significativo nell’evoluzione dello streaming musicale.

Spotify: la nuova funzione che renderà felici tutti

La funzione “Your Offline Mix” sembra essere particolarmente utile per quei momenti in cui la connettività è limitata o assente, come durante un volo o in zone con copertura di rete scarsa. Spotify ha da tempo offerto la possibilità di riproduzione offline, consentendo agli utenti di scaricare le proprie playlist e ascoltare la musica senza una connessione a Internet. Tuttavia, con “Your Offline Mix”, il processo di download diventa automatico, basato sulle preferenze musicali recenti dell’utente.

Nonostante la conferma da parte del CEO, non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla funzione. Tuttavia, uno screenshot ha mostrato una playlist capace di memorizzare ore di musica. Alcuni utenti hanno già notato la comparsa della funzione Mix offline nelle loro app, ma non è ancora chiaro in quali territori la funzione sia attualmente in fase di test. Inoltre, non è noto se la funzione sarà disponibile per gli utenti gratuiti di Spotify.

La funzione “Your Offline Mix” sembra essere una risposta diretta alla funzione “mixtape offline” offerta dal concorrente YouTube Music. Quest’ultimo servizio, di proprietà di Google, consente agli utenti di scaricare automaticamente fino a 500 brani di varie playlist semplicemente attivando la funzionalità “Download intelligente”. Con “Your Offline Mix”, Spotify sembra voler tenere il passo con i suoi rivali nel settore dello streaming musicale.