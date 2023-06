GTA 6: fan in visibilio per i nuovi dettagli appena trapelati!

Cresce di giorno in giorno l’attesa dei fan per l’uscita di GTA 6, nuovo capitolo della gloriosa e longeva saga di Rockstar Games. Un mix di ansia ed emozione contraddistingue i fan più accaniti, alla ricerca spasmodica di notizie ufficiali.

Tuttavia, di notizie ufficiali ce ne sono ancora poche, e ciò è dovuto principalmente al fatto che GTA 6 è ancora in piena fase di sviluppo. Inoltre, è cosa probabile che il videogioco possa subire dei cambiamenti molto importanti durante questi mesi.

Anche se ci sono voci e speculazioni al riguardo a mesi, come detto prima, le notizie ufficiali scarseggiano. Si stima che Take Two rilasci il gioco intorno alle vacanze invernali, com’è spesso accaduto per gli altri titoli. Ma nel 2023 o nel 2024?

GTA 6, i fan hanno scoperto un qualcosa di unico

Moltissimi fan pensano di aver trovato delle informazioni che fano riferimento a Guarma, un’isola ispirata a Cuba che fa parte di un altro importante videogioco di Rockstar Games, Red Dead Redemption 2. In quest’ultimo, i giocatori raggiungono l’isola nel capitolo 5, ma non possono esplorarla liberata.

Infatti, è una location legata al tempo, e ciò vuol dire che una volta che si abbandona l’isola non è più possibile tornarci. Essendo che si ritiene fortemente che il nuovo GTA sia ambientato a Miami (Vice City), i fan pensano che Guarma potrebbe far parte di una missione limitata nel tempo, come una specie di flashback.

Rockstar Games, ad oggi, mantiene un atteggiamento altamente riservato su ciò che sarà. Le informazioni ufficiali sono poche ma i rumors sono veramente tanti. Si pensa che la casa produttrice di videogiochi possa lanciare GTA 6 per le vacanze del 2024.

Ipotesi che deriva dall’ultima relazione finanziaria di Take Two, il quale ha affermato che l’azienda ha intenzione di pubblicare un grande titolo nell’anno fiscale 2025, ossia quello che va da aprile 2024 a marzo 2025.

Anche se c’è tanta incertezza a riguardo, sappiamo già di cosa è stata capace Rockstar Games in questi anni con i titoli GTA. Dunque, il prossimo non può altro che promettere delle prestazioni di altissimo livello.