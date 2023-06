Google Pixel 8 Pro, la fotocamera del nuovo modello ci stupirà

Google Pixel 8 e 8 Pro sono attesi per l’autunno e, secondo un recente leak di Android Authority, presenteranno un comparto fotografico completamente rinnovato. Il sensore ISOCELL GN1 di Samsung, utilizzato per la fotocamera principale sia di Pixel 7 che della variante Pro, sarà sostituito dal modello GN2, sempre di Samsung e sempre da 50MP. Questo è più largo rispetto al GN1 e può catturare più luce, si stima il 35% in più. Inoltre, supporta la registrazione video 8K a 30fps.

Google Pixel 8 Pro: i dettagli sulla parte fotografica

Per la prima volta, Google farà una distinzione più marcata tra la versione Pro e non Pro. Non sarà più solo la presenza o l’assenza del teleobiettivo a differenziare gli smartphone, ma anche molti altri dettagli. Ad esempio, la fotocamera ultra grandangolare di Pixel 8 Pro passerà dai 12MP Sony IMX386 di Pixel 7 Pro ai 64MP Sony IMX787. Questo sensore ha una dimensione doppia rispetto al precedente e dovrebbe essere in grado di restituire scatti più luminosi e definiti.

Altre novità includono l’aggiornamento del ToF su Pixel 8 Pro, che passerà dal VL53L1 di STMicroelectronics al VL53L8 8×8, potenzialmente migliorando la messa a fuoco. Inoltre, Pixel 8 Pro avrà un termometro, un sensore Melexis MLX90632 per la misurazione della temperatura corporea senza contatto.

Nonostante queste modifiche hardware, Google continuerà a dare grande importanza all’elaborazione software per migliorare scatti e video. Sono previsti importanti sviluppi, tra cui l’Adaptive torch, la Segmentation AWB e la selezione di diversi livelli di effetto bokeh nei video. Gli amanti della fotografia non possono che adorare tutto ciò.