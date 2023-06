Ferrari Monza SP1, arriva una versione speciale realizzata in mattoncini LEGO

La Ferrari Monza SP1 è un gioiello assoluto di tecnica e design. La vettura esclusiva realizzata dal Cavallino Rampante si configura come una barchetta monoposto spinta da un motore V12 aspirato in grado di sprigionare 810 CV.

Al fine di celebrare questa iconica vettura, è nata una particolare collaborazione tra Ferrari e LEGO. All’interno del LEGOLAND di Billund, situato in Danimarca, tutti i visitatori potranno ammirare da vicino una Monza SP1 unica nel suo genere.

La supercar di Maranello è stata completamente ricostruita in scala 1:1 utilizzando i mattoncini LEGO. La vettura fa parte della nuova attrazione denominata Ferrari Build and Race che permetterà a tutti i visitatori di provare l’ebrezza di guidare una vettura del Cavallino Rampante.

La Ferrari Monza SP1 realizzata in mattoncini LEGO sarà la protagonista assoluta della nuova attrazione a tema Cavallino Rampante del LEGOLAND di Billund

L’esposizione, infatti, è completamente interattiva e permette di unire il divertimento della costruzione con i mattoncini LEGO con le emozioni che solo le vetture di Maranello possono regalare. Tutti i visitatori potranno creare la propria Ferrari, scansionarla e farla correre su una pista virtuale.

Il tracciato non può che essere legato alla tradizione Ferrari e si tratta del Circuito di Fiorano. Si tratta della pista privata che il team del Cavallino Rampante utilizza per il test e lo sviluppo di tutte le supercar.

L’attrazione Ferrari Build and Race, inoltre, permetterà di divertenti curiosità sulla casa di Maranello, provare accessori da gara e vincere divertenti premi. Come affermato da Christian Woller, CEO di LEGOLAND Billund: “Ferrari è un marchio famoso nel mondo, il punto di riferimento in fatto di lusso ed eccellenza nel settore automobilistico, e noi non vediamo l’ora di presentare un nuovo tipo di attrazione interattiva in collaborazione con la Casa di Maranello”.