Truffa phishing: svuotato il conto di migliaia di italiani

Fate attenzione ad un messaggio che è stato segnalato più volte dagli utenti italiani in questi giorni. Le persone si stanno ritrovando di fronte ad una nuova truffa che avrebbe dell’incredibile, siccome a parlare sembrerebbe una donna.

Truffa, cos’è il tentativo di phishing e com’è fatto il nuovo messaggio ingannevole

Un tentativo di phishing non è altro che un tentativo di truffa con la vecchia tecnica dello specchietto per le allodole. In poche parole i truffatori compongono un messaggio facendo credere qualcosa che in realtà non è, sperando di beccare impreparati quanti più utenti possibile.

“Tanto per cominciare, io sono attratto dagli uomini determinati, ma tu cosa sei?

Puoi trovarmi e scrivermi nel profilo su cui sto cercando l’anima gemella?

Un amico mi ha detto che sei un uomo serio e non ti dispiace iniziare una nuova relazione e ha condiviso la tua posta.

Forse stava scherzando con me, perché non ha detto il nome e non ha mostrato la foto.

Ma se sei tu, allora mi troverai e inizieremo a comunicare, lo voglio davvero.

Mi chiamo Amalie, sono !AGE. Lascio la mia foto in modo che possiate trovarmi facilmente.

Ti lascio il mio profilo e aspetterò una tua risposta lì – Amalie_bitch3

Sono molto preoccupato e aspetto un nuovo messaggio nella notifica!

Con amore, Amalie!“.

Come si può leggere all’interno di questo messaggio, che sembra ambiguo già dal primo momento, c’è una ragazza a parlare. È da chiarire subito che la persona che scrive è un fake, siccome viene impersonata da truffatori che fanno questo ogni giorno.

Con lo scopo di far cliccare gli utenti sul link, ai quali crederanno di poter conoscere una ragazza su un sito di incontri, i malintenzionati riescono a raccogliere dati personali e carte di credito. L’unico modo per non cascarci è evitare di cliccare sui collegamenti ipertestuali, i quali sono stati ovviamente rimossi dal testo incollato poco più in alto.