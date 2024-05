Incentivi Auto Usate 2024: cosa cambia e che cosa aspettarsi

Mentre molti automobilisti sono in attesa degli incentivi auto 2024 per l’acquisto di vetture nuove, c’è anche chi aspetta notizie riguardanti i bonus per i veicoli usati. La riforma dovrebbe ripartire a breve e con essa dovrebbero tornare in campo gli incentivi per le auto usate. Ci sono però da tener in conto alcune limitazioni.

Il contributo Ecobonus per le auto usate, come prima cosa, è fissato a 2.000 euro. Esso si applica alle persone che scelgono di acquistare un modello usato con emissioni fino a 160 g/km e avente una certificazione minima Euro 6. Ci sono però altri requisiti da dover rispettare per avere il proprio bonus. Gli incentivi si attivano quando l’auto usata non supera i 25.000 euro e, per ottenere il bonus, è necessario rottamare un veicolo inquinante di classe Euro 0, 1, 2, 3 o 4.

Ecobonus, incentivi e i dettagli per le famiglie italiane

Anche se ci sarà sicuramente il ritorno degli incentivi per le auto usate, i dati mostrano che l’Ecobonus 2024 non offre poi un così grande aiuto alle famiglie italiane. Non basta per chi vuole acquistare un’auto di seconda mano senza che le spese gravino troppo sulle proprie spalle. Anche per chi sceglie una nuova auto termica o ibrida leggera, con emissioni comprese tra i 61 e i 135 g/km, le cifre sono comunque alte. Il contributo, per esempio, va da 1.500 a 3.000 euro e dipende della classe Euro dell’auto che si va a rottamare.

Le cifre più consistenti a livello di incentivi sono riservate alle auto elettriche e Plug-in Hybrid. Anche in tal caso bisogna però considerare attentamente le soglie e i requisiti specifici per accedere agli incentivi. Solo dopo un’analisi dettagliata si potrebbe comprendere cosa valga la pena acquistare tra un veicolo nuovo ed uno usato, oppure se optare per una vettura ecosostenibile. Mentre i nuovi incentivi auto 2024 offrono alcune opportunità anche per il mercato dell’usato, valutare quale soluzione sia più adatta alle proprie esigenze e alle proprie preferenze potrebbe fare la differenza sulle proprie spese. Non abbiate paura di valutare più opzioni.