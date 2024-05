Negli ultimi tempi l’operatore telefonico WindTre sta davvero stupendo tutti, proponendo una serie di offerte imperdibili e soprattutto pensate per tutte le età.

La qualità di WindTre non si discute, si tratta, infatti, di un operatore famoso per la sua solida reputazione, che nonostante la concorrenza agguerrita presente nel mercato delle telecomunicazioni, riesce a distinguersi per la sua ottima copertura di rete, per i suoi servizi e soprattutto per la sua vasta gamma di promozioni vantaggiose ed economiche.

Non perderti la possibilità di scoprire come avere il 5G di WindTre in modo gratuito e tutte le promozioni a disposizione per i vecchi e i nuovi clienti.

WindTre, le promozioni più vantaggiose dell’operatore

Ecco quali sono le promozioni di WindTre da non perdere assolutamente.

Per tutti i clienti provenienti da alcuni operatori telefonici virtuali come Iliad, CoopVoce, Fastweb, PosteMobile e molti altri, WindTre propone due tariffe telefoniche davvero straordinarie.

La prima prevede la possibilità di ricevere minuti illimitati e 75 GB di internet a soli 7,99 euro al mese senza vincoli, mentre la seconda prevede sempre minuti illimitati e GB illimitati alla velocità massima di 10Mbps a 10,99 euro al mese!

Le novità non finiscono qui, perché anche i clienti provenienti da TIM, Vodafone, Ho.Mobile, Kena e Very Mobile potranno usufruire di una promozione davvero vantaggiosa, che prevede minuti illimitati e 150 GB di internet a soli 10,99 euro al mese.

WindTre propone anche delle offerte specifiche per le diverse fasce di età, tra cui segnaliamo: