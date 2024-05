Ci stiamo avvicinando alla giornata in cui si celebra la Festa della Mamma. Per questa occasione, come ogni anno, vengono proposte svariate iniziativa da parte soprattutto dei vari operatori telefonici presenti sul territorio italiano. In questi ultimi giorni, in particolare, anche l’operatore telefonico italiano TIM ha reso disponibile la sua proposta con la nuova promo denominata TIM xTe 200 Giga Silver. Vediamo qui di seguito di che si tratta.

TIM, per la Festa della Mamma arriva TIM xTe 200 Giga Silver

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano TIM ha reso disponibile la sua proposta per la Festa della Mamma. L’operatore ha infatti reso disponibile la nuova opzione aggiuntiva denominata TIM xTe 200 Giga Silver. Con quest’ultima, gli utenti avranno la possibilità di utilizzare fino a ben 200 GB di traffico dati per navigare anche con la nuova rete di quinta generazione.

Questo traffico dati extra sarà valido per un mese e gli utenti dovranno pagare un costo di 4,99 euro. Gli utenti potranno inoltre decidere di pagare tramite credito residuo. Questa opzione aggiuntiva non si rinnoverà ogni mese. Di conseguenza, l’opzione aggiuntiva sarà disattivata in automatico dopo un mese dalla sua attivazione. In questi ultimi giorni, l’operatore sta avvisando i suoi clienti di questa opportunità per la Festa della Mamma tramite una apposita comunicazione tramite SMS. Ecco qui di seguito il messaggio inviato dall’operatore:

“Anche TIM festeggia le mamme! Per te 200 GIGA in 5G a 4,99E per 1mese, poi si disattiva in automatico. Per attivare l’offerta rispondi SI o vai sull’app MyTIM. Verifica prima condizioni, copertura e apparati abilitati al 5G su on.tim.it/12maggio”.

Ricordiamo che si tratta di una opzione aggiuntiva che si potrà attivare solo se si avrà ricevuto una apposta comunicazione da parte dell’operatore, come l’SMS citato in precedenza. In alternativa, gli utenti potranno scoprire se potranno attivare la promo anche nella sezione Offerte per te dell’app ufficiale MyTim.