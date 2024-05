L’attesa nei confronti delle uscite dei nuovi dispositivi Apple è davvero alle stelle e le notizie dietro alle caratteristiche delle nuove linee di iPad e di iPhone si susseguono ormai da mesi.

Ogni anno la casa di Cupertino fa di tutto per integrare novità e nuovi dettagli sui suoi dispositivi in uscita, cercando sempre di trovare un corretto equilibrio tra le esigenze della clientela e la compatibilità con l’impatto ambientale che ne deriva.

Il 7 maggio ha avuto luogo il Let Loose, un evento speciale di Apple, in cui sono stati presentati i nuovi iPad e si sono svelati diversi dettagli che oltre le caratteristiche tecniche, riguardano anche le confezioni dei nuovi dispositivi.

La notizia più importante, anche se non del tutto inaspettata, è che l’azienda ha deciso di eliminare gli alimentatori dei caricabatterie dalle confezioni dei nuovi iPad.

Come detto, non si tratta di una scelta del tutto sorprendendo, visto che già nel 2020 Apple ha effettuato la stessa operazione per gli iPhone. I motivi sono gli stessi degli smartphone e riguardano principalmente l’impatto ambientale.

Eliminando gli alimentatori dalle confezioni dei suoi dispositivi, Apple riduce di parecchio le emissioni di CO2, poiché gli imballaggi sono più piccoli e più facilmente trasportabili e ciò permette inoltre all’azienda di diminuire i costi di produzione e spedizione.

Ma gli alimentatori non saranno gli unici accessori ad essere eliminati dalle confezioni dei nuovi dispositivi.

Apple, niente più adesivi nelle confezioni degli iPad

Infatti l’azienda di Cupertino ha deciso di dire addio anche agli iconici adesivi con la mela morsicata posti nelle confezioni di tutti i dispositivi Apple. I motivi? Gli adesivi contengono plastica e l’impegno dell’azienda è quello di eliminare questo materiale dai suoi imballaggi.

Ciononostante, alcuni adesivi con i logo saranno inviati agli Apple Store che potranno regalargli agli utenti durante l’acquisto di un dispositivo.