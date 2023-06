TIM, le due offerte Power Supreme e Smart con il 5G e 150GB

La telefonia è cambiata estremamente durante gli ultimi anni e tutto ciò ha portato i gestori a modificarsi radicalmente. Per questo motivo ora tutti i più grandi colossi del mondo mobile sono in guardia, con prezzi che non rispecchiano assolutamente quelli visti qualche anno fa. Prendendo in esame TIM, non si può non valutare che l’anno scorso avesse prezzi più alti, mentre adesso questi sono diminuiti proprio per fronteggiare i provider virtuali.

L’azienda infatti riesce ad avere attualmente disponibili delle offerte che stanno attirando verso il rientro i vecchi clienti. Effettivamente pagare poco per avere tutto è ciò che desidera chiunque, ma l’aggiunta della qualità migliore può essere proposta da pochi. Ricordiamo infatti che TIM è attualmente uno dei gestori migliori per quanto riguarda la ricezione in tutto il territorio italiano.

TIM: queste sono le due offerte migliori, in una c’è anche il 5G gratis ogni mese

Una delle prime offerte che gli utenti stanno valutando per un rientro in TIM è certamente la Power Supreme Web Easy, soluzione perfetta per avere tutto. Al suo interno, oltre a 150 giga per la navigazione sul web, gli utenti possono trovare anche messaggi senza limiti e chiamate senza limiti. Il prezzo mensile è di 7,99 € per tutti coloro che provengono da Iliad, Poste Mobile e altri MVNO.

L’altra offerta si chiama Power Smart 5G, soluzione perfetta con soli 50 giga al suo interno ma con chiamate e messaggi senza limiti e con il 5G gratis. In questo caso il prezzo corrisponde a 9,99 € al mese per tutti coloro che provengono da WindTRE, Vodafone e Very Mobile.