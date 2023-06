Sensore di impronte digitali per Windows Hello su Amazon

La piattaforma Amazon propone ad un ottimo prezzo il sensore di impronte digitali per Windows Hello. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, si tratta di una soluzione per l’accesso più personale, che usa il volto, l’impronta digitale o un PIN.

Potete usare Windows Hello per accedere al tuo dispositivo nella schermata di blocco e per accedere al tuo account sul Web. Scopriamo insieme il costo del sensore di impronte digitali.

Amazon propone sensore di impronte digitali per Windows Hello

Il sensore di impronte digitali USB è stato creato appositamente per il login biometrico con Windows Hello (invece di un passaporto parola). Il supporto driver in Windows 10 (32 e 64 bit) già incluso, nessuna installazione software è quindi necessaria. Il sensore è molto veloce, basta toccarlo in un qualsiasi punto con un qualsiasi punto del dito, che sbloccherà il profilo.

Il sensore si inserisce in qualsiasi porta USB (USB 2.0/3.0) e è inferiore a 1 cm, risulta ideale per computer portatile o laptop. Se si rimuove il sensore di impronte digitali o si è provato tre volte con un’impronta digitale sconosciuta, sarà necessario sbloccare Windows con la password o il PIN.

Il dispositivo in questione è quindi molto utile se avete la necessità di bloccare il vostro account Windows per svariati motivi. Potrebbe per esempio capitare che condividete il computer con colleghi o bambini. In questo modo potrete tenere tutte le vostre cose al sicuro. Seguite il link per acquistarlo su Amazon al prezzo di 31.79 euro.