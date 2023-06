Gli smartphone sono fortemente scontati da Unieuro, con la nuova campagna promozionale, infatti, gli utenti si ritrovano a potersi confrontare con prezzi sempre più bassi ed economici, e la possibilità di raggiungere un livello di risparmio assolutamente inedito.

Spendere poco con Unieuro è davvero alla portata di tutti, per accedere agli ottimi sconti, infatti, i consumatori non devono fare altro che aprire sin da subito il volantino, che trovate indicato nell’articolo, e recarsi direttamente in negozio, oppure anche sul sito ufficiale, il quale ad ogni modo prevede la consegna gratuita a domicilio (solo per ordini del valore superiore ai 49 euro).

Unieuro, occasioni imperdibili con i prezzi più bassi

Ultimi giorni di validità per una delle campagne promozionali di Unieuro più interessanti, gli utenti si sentono finalmente liberi di accedere ai SottoPrezzo lanciati dall’azienda, riuscendo così a spendere molto meno. Ricordiamo che i SottoCosto, invece, sono stati disattivati il 4 Giugno.

Tra i migliori prodotti in promozione spicca sicuramente il Samsung Galaxy Z Flip4, flip phone che oggi viene venduto da Unieuro a 679 euro, ma che grazie al rimborso di Samsung, gli utenti possono pagare solamente 379 euro (i 300 euro di rimborso vengono pagati con bonifico bancario). Discorso simile, ma con riduzione minore, per quanto riguarda il Galaxy S23, disponibile all’acquisto a 779 euro, o anche il Galaxy S22, il cui prezzo è di 499 euro.

Altri prodotti sono disponibili in forte sconto da Unieuro, consigliamo comunque di aprire le pagine che trovate nell’articolo per ogni sconto.