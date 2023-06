App gratis sul Play Store di Google, la lista di 10 titoli per gli utenti Android

È inutile sprecare domande inutili su quale sia la migliore piattaforma almeno per quanto riguarda i numeri nel mondo della telefonia mobile. Android è il sistema operativo che in giro per il mondo riscuote più successo, visto che ad averlo sono più di 2,5 miliardi di utenti. In oltre 60 paesi del mondo il robottino verde sembra andare per la maggiore, grazie soprattutto ad alcune caratteristiche che lo rendono inconfondibile. Android infatti è quella piattaforma in grado di fornire un grado di versatilità estremamente spiccato, proprio come piace a molti.

Tutto questo si lega perfettamente con ciò che offre il Play Store, market dedicato ai contenuti da scaricare tra applicazioni e giochi di vario genere. Oggi proprio il famosissimo negozio di contenuti ha deciso di disporre una lista completa di titoli a pagamento da scaricare gratis. Esatto, avete capito correttamente: potrete scaricare dal Play Store di Google dei giochi e delle applicazioni a pagamento questa volta senza sborsare neanche un soldo. Iniziativa ovviamente dura per un tempo limitato, per cui fare presto potrebbe essere la scelta giusta.

Android: all’interno del Play Store ci sono oggi tanti titoli da scaricare gratis invece che a pagamento

Non perde tempo il Play Store di Google, siccome l’obiettivo è quello di mettere sotto tutte le altre realtà riguardanti i market di altre piattaforme mobili. Per questo nascono tanti contenuti a pagamento che oggi diventeranno gratuiti in maniera del tutto eccezionale. Ecco la lista al completo qui in basso: