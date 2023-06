Nonostante gli arresti e i sequestri, lo streaming illegale tramite IPTV continua a proliferare

La chiusura di un’importante operazione pirata IPTV nei Paesi Bassi ha lasciato a mani vuote un gran numero di servizi illegali. Tuttavia, una serie di servizi IPTV pirata stanno ora tornando online.

L’azione condotta dalle autorità fiscali olandesi ha portato al sequestro di un intero data center con un totale di 1200 server nella città di Den Helder. Il motivo era che quasi tutti i server dell’edificio venivano utilizzati per fornire flussi per abbonamenti IPTV illegali.

In più di un milione di soggiorni in Europa, tra cui centinaia di migliaia nei Paesi Bassi, l’immagine è diventata nera. I servizi IPTV illegali sono un grande business: secondo una ricerca, 1 milione di olandesi ha pagato in media 6,82 euro al mese (93 milioni di euro all’anno) per servizi IPTV illegali nel 2018.

Non riescono a fermarli

A Broadband TV News abbiamo notato che i servizi illegali stanno tornando online. In alcuni casi, quasi l’intera offerta del canale live è tornata. In altri casi, le offerte tornano passo dopo passo. Ciò comporta principalmente l’offerta di canali lineari. Così gli operatori dei servizi IPTV illegali sono riusciti a trovare il modo di procurarsi i flussi Internet necessari con altri mezzi e poi trasmetterli ai clienti attraverso la loro rete.

I film e le serie provenienti da servizi di streaming come Netflix, Disney+ e Amazon Prime Video per lo più non sono ancora tornati.

Lo stato attuale delle cose mostra che è difficile fermare completamente le piattaforme IPTV illegali. Sebbene il data center chiuso sia stato probabilmente un importante perno nella diffusione dell’IPTV illegale in Europa, sembra che nel giro di poco più di una settimana i servizi stiano tornando.