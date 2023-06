Come è ormai noto praticamente a chiunque, Netflix ha bloccato Una pratica che per anni ha permesso alle persone di condividere le spese, alla quale però dovranno rinunciare a meno di un pagamento suppletivo.

Infatti, oggi Netflix, rispetto a prima, costa di più: per continuare a condividere l’account, c’è il sistema dell’utente extra che permette di aggiungere un utente al proprio nucleo domestico. Il costo aggiuntivo, però, è di 4,99 euro al mese.

Proprio per questo motivo, molti utenti si stanno spostando verso alternative vantaggiose che gli consentono di risparmiare più di qualche euro. Scopriamole di seguito.

Netflix: come scegliere l’alternativa migliore dopo il blocco della condivisione

Grazie alla nuova offerta di Sky, guardare le serie o i film della piattaforma californiana costa meno del solito. Infatti, nell’offerta della famosa pay-tv è possibile attivare una promo Sky TV + Netflix a un costo basso di 14,90 euro al mese con la possibilità di utilizzare Sky Go.

E non solo: con l’aggiunta di Sky Cinema, in cui è compreso Paramount Plus, o Sky Sport, oltre allo sconto sulla piattaforma di streaming, si potrà ottenere un buono Amazon da 50 euro. Tramite il sito di Sky è possibile attivare le suddette offerte.

Di seguito, le offerte che propone Sky con Netflix incluso:

Sky TV + Netflix Bas e al costo di 14,90 euro al mese ;

e al costo di ; Sky TV + Netflix Standard + Sky Cinema con Paramount Plus al costo di 19,90 euro al mese ;

al costo di ; Sky TV+ Netflix Base + Sky Sport al costo di 24,90 euro al mese;

La durata delle offerte è di 18 mesi. Dopo il periodo promozionale, i vincoli saranno annullati. L’utente inoltre ha la possibilità di decidere se interrompere l’abbonamento o passare ad uno più conveniente.